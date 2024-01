Ministerul rus al Apararii a recunoscut marti ca a bombardat din greșeala un sat din vestul Rusiei, nu departe de granita cu Ucraina, dar a precizat ca nu au existat victime. Rusia a efectuat lovituri masive impotriva Ucrainei marti dimineata, in jurul momentului acestui incident. Referindu-se la „explozia accidentala a unor munitii” transportate de un […] The post VIDEO. Moscova a bombardat din greșeala un sat din vestul Rusiei. Imagini cu localitatea distrusa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .