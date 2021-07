VIDEO Momentul când elicopterul Black Hawk lovește stâlpii de pe bulevardul Aviatorilor Elicopterul Black Hawk care a aterizat forțat joi dimineața in Piața Charles de Gaulle a pierdut brusc din altitudine deasupra Pieței Victoriei și a reușit sa se redreseze deasupra bulevardului Aviatorilor, pilotul ridicand puternic botul aeronavei pentru a stabiliza aeronava deasupra solului. Din imaginile aparute se vede cum elicopterul se redreseaza la cațiva metri deasupra bulevardului, iar in timplul deplasarii de-a lungul arterei doboara doi stalpi de pe o parte și alta a strazii. In video-ul postat pe Facebook de Realitatea, de la un martor care a filmat scena din turnul de birouri din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce parea o alta zi de vara obișnuita a inceput in București cu un elicopter militar care a aterizat forțat in Piața Charles de Gaulle. Elicopterul se afla intr-o formație alaturi de alte cinci aparate de zbor, deasupra bulevardului Aviatorilor, cand a inceput sa piarda altitudine. In timpul coborarii,…

- Ambasada Suediei la Bucuresti a postat, pe Facebook, in stilul sau caracteristic, o intrebare cu referire la elicopterul american care a aterizat fortat in centrul Capitalei. „Cine are prioritate in intersecție?”, se intreaba cei de la Ambasada. „Cine are prioritate in sensul giratoriu de…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan a marturisit, pe Facebook, ca a fost martora la incidentul în care a fost implicat un elicopter american Black Hawk, aterizat forțat în Piața Charles de Gaulle din București. Demnitarul liberal a spus ca a asistat la momentul în care forțele MAI au degajat…

- Procurori de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti s-au deplasat in Piata Charles de Gaulle din Capitala pentru a cerceta imprejurarile in care un elicopter american a aterizat fortat joi si a lovit doi stalpi de iluminat. Conform imaginilor difuzate de postul Digi 24, elicopterul…

- Ministrul Lucian Bode a facut primele declarații, dupa ce un elicopter militar a aterizat de urgența, joi, 15 iulie, in sensul giratoriu de la Aviatorilor. ”Elicopterul (…) aparține forțelor armate americane. In momentul in care au sesizat acea defecțiune tehnica, au constatat ca pierd din altitudine…

- Elicopterul Black Hawk care a aterizat forțat joi dimineața in Piața Charles de Gaulle a pierdut brusc din altitudine deasupra Pieței Victoriei și a reușit sa se redreseze deasupra bulevardului Aviatorilor, pilotul ridicand puternic botul aeronavei pentru a stabiliza aeronava deasupra solului, potrivit…

- Un elicopter aparținand Armatei americane a aterizat forțat joi in nordul Capitalei, in sensul giratoriu din Piața Charles de Gaulle, unde a doborat doi stalpi de iluminat. Elicopter Black Hawk – aterizare de urgența in Piața Charles de Gaulle din București—Video primit de la cititori.Posted by HotNews.ro…

- "Traficul este blocat in Piata Charles de Gaulle. Motivul, un elicopter ce era intr-un exercitiu aviatic a aterizat de urgenta", se arata in postarea unuia dintre martori. "Stie cineva ce cauta acest elicopter in intersectia de la Aviatorilor? Oare s-o fi aprobat transportul aerian la sol?", a scris…