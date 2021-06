Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a prabușit pe gazon la meciul Danemarca - Finlanda de la Euro 2020, Christian Eriksen pare sa fie într-o stare buna, el scriindu-le coechipierilor de la Inter Milano pe WhatsApp, de pe patul de spital. "Christian Eriksen tocmai a trimis un mesaj grupului WhatsApp al lui…

- UPDATE: UEFA anunța ca meciul se va relua din minutul 41, chiar in aceasta seara. Jucatorii au fost asigurați ca Christian Eriksen este stabilizat și au fost de acord sa reia meciul chiar astazi.UPDATE: UEFA a transmis pe Twitter urmatorul text: In urma urgenței medicale in care a fost implicat jucatorul…

