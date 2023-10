Stiri pe aceeasi tema

- De astazi incep lucrarile de modernizare ampla a strazii Gheorghe Doja, pe sensul de mers dinspre Combinatul Azomures spre centrul orașului. Am primit recent avizul final al Direcției de Circulație al Inspectoratului Județean de Poliție Mureș pentru inceperea lucrarilor. Potrivit contractorului, incepand…

- Scopul este fluidizarea traficului pe aceasta artera importanta din municipiu. Lucrarile se vor face in doua etape, iar prima incepe in acest weekend. In prima etapa se vor realiza lucrari pe tronsonul numarul unu, intre Piața Garii și Piața Victoriei, unde doar un singur sens de mers va fi blocat și…

- Miercuri, 13 septembrie, la ora 13.16, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Gutinului. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca in timp ce un tanar de 19 ani, a condus un ATV neinmatriculat, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a rasturnat.…

- Un alt loc periculos pe care l-am monitorizat este intersecția strazii Urcușului cu strada. Gheorghe Doja și strada Lapușna. Autoturismele care vin de pe str. Urcușului, in intersecție pot alege fie sa faca stanga inspre Gara Mare, fie sa mearga inainte pe str. Lapușna (cu sens unic), fie sa faca stanga…

- Conducatorii auto ar trebui sa știe ca atunci cand au verde intermitent inspre dreapta și semnul de cedeaza trecerea, iar in apropiere este o trecere de pietoni, cel mai probabil vor trebui sa opreasca pentru ca pietonii au verde. Intr-una dintre cele mai intens circulate intersecții din Targu Mureș…

- Astazi, 7 august 2023, se decoperteaza carosabilul pe strada Recoltei, pe tronsonul delimitat de strada Dumbraveni si strada Islaz, motiv pentru care circulatia autovehiculelor este restrictionata total, pana la ora 16:00. Astazi, 7 august 2023, se decoperteaza carosabilul pe strada Recoltei, pe tronsonul…

- Rectificarea a fost aprobata de Consiliul Local Tg. Mureș in ședința extraordinara de saptamana trecuta. Prin acest proiect de investiții actualizat la aproape 65 milioane de lei se reamenajeaza strada Gheorghe Doja prin crearea unui traseu dedicat transportului in comun. Coridorul de reabilitare este…

- Vineri, consilierii locali targumureșeni vor avea de aprobat, in cadrul ședinței extraordinare convocata de primarul municipiului, un proiect de hotarare privind actualizarea valorii investiției „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului…