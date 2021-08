Stiri pe aceeasi tema

- Alarma falsa de incendiu la Spitalul Clinic pentru Copii Marie Curie din Capitala! A fost activat Planul Roșu de Intervenție dupa un apel l 112, prin care se anunța sa iese fum din unitate. Dupa primele cercetari s-a descoperit ca fumul provenea de la acțiunea de deratizare. Autoritațile au fost alertate,…

- „Ca urmare a unui apel la 112, care anunța un incendiu la Spitalul BUDIMEX din capitala, pentru optimizarea misiunii de raspuns, la ora 21.54 a fost activat Planul Roșu de Intervenție.Odata ajunse la fata locului, s-a constatat ca anunțul de incendiu nu se confirma, fumul fiind rezultat in urma unei…

- Un incendiu violent a izbucnit, miercuri, intr-un bloc din cartierul bucureștean Rahova. Imobilul cuprins de flacari se afla pe Calea Rahovei, pompierii intervenind la fața locului cu 10 autospeciale de stingere și 3 autoscari. Locatarii blocului au fost evacuați, fiind formate de urgența echipe mixte…

- Mobilizare masiva a pompierilor din Mehedinți unde un incendiu de vegetație uscata, declanșat luni dupa-amiaza in comuna Devesel, s-a extins cu mare repeziciune. Zece locuințe sunt amenințate de flacari. Aproape 50 de pompieri au fost chemați la intervenție. Potrivit ISU aproape 50 de pompieri intervin…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, la Piața Delfinului, din Capitala. Zeci de persoane au fost evacuate. “Intervenim cu 14 autospeciale de stingere cu apa și spuma, 2 autoscari, o descarcerare, doua echipaje SMURD, un UTIM și Detașamentul Special de Salvatori la Piața Delfinului. Arde pe 150…

- Un complex comercial din municipiul Gheorgheni a fost evacuat, joi, dupa ce s-a declanșat instalația de stingere a incendiilor cu pulberi. 11 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, șase ajungand la spital. Instalația de stingere s-a declanșat in jurul orei 11.30, in mall aflandu-se in acel…

- A fost o alarma falsa cu bomba, luni dimineata, langa un mall-ul din Deva. Echipele de intervenție au dechis valiza suspecta și au gasit doar bunuri de uz personal. Dupa interventia pirotehnistilor, valiza a fost deschisa in condiții de siguranța. “Valiza a fost deschisa fara a pune in pericol viața…

- Peste 30 de pacienți au fost evacuați, vineri dimineața, de la Spitalul de Boli Cronice Calinești, județul Argeș, dupa ce etajul 1 s-a umplut cu fum. Potrivit ISU Argeș, pompierii au fost sesizați in jurul orei 6.00 cu privire la faptul ca s-a declanșat alarma de incendiu la Spitalului de Boli Cronice…