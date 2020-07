VIDEO Minor lovit de mașină! Potrivit IPJ Brașov, pe strada Calea București, din municipiul Brașov, a avut loc un eveniment rutier. Un conducator auto a surprins și accidentat un minor, angajat in traversarea strazii. Minorul nu a fost transportat la spital. La testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0. The post VIDEO Minor lovit de mașina! appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

