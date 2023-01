Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, a declarat ca Ucraina trebuie sa se pregateasca pentru o noua ofensiva rusa in primavara din zonele pe care le-a ocupat deja in sudul și estul țarii, potrivit BBC. Ministrul considera ca Rusia ar putea incerca sa adune „forțe, muniții și arme” pentru o ofensiva din zonele pe care […] The post VIDEO. Ministrul ucrainean al Apararii: Suntem membri de facto ai alianței NATO. Oficialul considera ca Rusia pregatește un atac major in primavara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .