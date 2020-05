Stiri pe aceeasi tema

- Economia va arata putin diferit dupa aceasta perioada de criza, vom avea multe companii care vor investi in tehnologie, iar o provocare pentru Guvern este sa creeze locuri de munca astfel incat sa ii pastreze in tara pe cei aproape un milion de romani intorsi, in aceasta perioada, de peste hotare, considera…

- Economia va arata putin diferit dupa aceasta perioada de criza, vom avea multe companii care vor investi in tehnologie, iar o provocare pentru Guvern este sa creeze locuri de munca astfel incat sa ii pastreze in tara pe cei aproape un milion de romani intorsi, in aceasta perioada, de peste hotare,…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca rolul amenzilor aplicate celor care nu au respectat ordonantele militare nu a fost acela de a aduce bani la buget. Aceste sume nu au fost prinse in buget si oricum nu au fost platite foarte multe dintre ele, a precizat ministrul, intr-o interventie la…

- Citu: “Avem o crestere a cheltuielilor si o scadere a veniturilor, deficitul pentru 2020 creste semnificativ. Facem o reevaluare a cheltuielilor bugetare pentru tot anul, nu va fi ușor” Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, luni seara, la finalul sedintei de Guvern, ca in aceasta…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, dupa ședința de Guvern de joi seara, ca a fost adoptata OUG prin care importurile destinate prevenirii si combaterii COVID-19 vor fi scutite de taxe vamale si TVA pe perioada starii de urgența și pentru 30 de zile dupa incetarea acesteia. De altfel, ministrul…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, joi seara, dupa sedinta de Guvern, aprobarea OUG privind amanarea platii ratelor. „Pot sa beneficieze de aceasta ordonanța și persoanele fizice și cele ...

- Florin Citu a afirmat ca Executivul va lua mai multe decizii pentru salvarea companiilor si angajatilor afectati de criza generata de pandemia de coronavirus. "Sunt masuri pentru IMM-uri. IMM-urile care inca functioneaza, au activitate si vor sa-si schimbe domeniul de activitate in acest moment,…

- Guvernul pregatește masuri urgente pentru criza economica. Aproape un milion de romani ar putea intra in șomaj tehnic, iar o parte din salariilor lor vor fi susținute de stat. Guvernul va sprijini și companiile, a anunțat ministrul de Finanțe, la Realitatea PLUS. Florin Cițu a explicat, in primul rand,…