VIDEO Micii trompetişti de la Pietriş au cântat pentru donatorii Campaniei de Crăciun a ZdI Campania de Craciun a Ziarului de Iasi s-a incheiat ieri cu un moment artistic impresionant, asigurat de elevii din clasele gimnaziale din Pietris. Micii trompetisti ne-au incantat dupa impartirea cadourilor, dirijati de profesorul lor, si ne-au facut sa ne intrebam cat va mai continua acest obicei atat de frumos. Au inceput cu Imnul Romaniei si au continuat cu trei colinde romanesti, iar in final au cantat si traditionalul „La multi ani!". Intregul moment a fost pregatit special pentru donatorii nostri, care au fost atat de darnici in acest an. Cititi si: Cum a fost ieri la Pietris. Explozie… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

