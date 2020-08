Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul american Spike Lee, premiat cu Oscar pentru „BlacKkKlansman“, a relansat videoclipul „They Don’t Care About Us“ realizat pentru piesa lui Michael Jackson, punand acum accent pe miscarea „Black Lives Matter“.

- CHIȘINAU, 29 aug - Sputnik. Actorul Chadwick Boseman, cunoscut pentru rolul din filmul "Black Panther", a murit la 43 de ani din cauza cancerului de colon. Vestea tragica a fost confirmata de familia actorului. © Sputnik / Osmatesco Actor moldovean care a cucerit publicul din Rusia – Iata cum a reușit…

- Actorul american Chadwick Boseman, cunoscut pentru rolul "Black Panther" din Marvin Cinematic Universe, a murit, vineri, la varsta de 42 de ani, informeaza BBC.Vedeta, care suferea de cancer la colon, a decedat acasa, in Los Angeles, alaturi de soție și de familie, se arata intr-un comunicat postat…

- Cineastul britanic Alan Parker, cunoscut pentru filme ca „Bugsy Malone”, „Midnight Express” si „Mississippi Burning”, a murit la varsta de 76 de ani, dupa o indelungata suferinta, a anuntat vineri British Film Institute, anunța news.ro.Parker, de doua ori nominalizat la Oscar - pentru regia…

- Mel Gibson a fost diagnosticat cu COVID-19 in luna aprilie si a fost tratat intr-un spital din Los Angeles. "A fost testat pozitiv in aprilie si a petrecut o saptamana in spital", a declarat reprezentantul lui. "A fost tratat cu medicamentul Remdesivir, cat timp a fost spitalizat, si de atunci…

- Dan Barna spune ca PSD se joaca cu sanatatea romanilor și ca Legea carantinei este necesara. "PSD se joaca cu sanatatea romanilor. Legea carantinei este necesara. Da, este clar pentru toata lumea ca guvernul Orban a pierdut controlul pandemiei. Dar asta nu inseamna ca trebuie sa transformam…

- Militanta suedeza pentru climat Greta Thunberg a estimat ca lumea a trecut de "un punct de schimbare sociala", evocand miscarea "Black Lives Matter" sau incalzirea climatica, intr-un interviu difuzat sambata pe BBC News, potrivit news.ro.Citește și: SURSE Delapidarea de pe Otopeni s-a facut…

- Politia Metropolitana a desemnat zone separate in centrul Londrei pentru Black Lives Matter si contraprotestele grupurilor de extrema dreapta, ordonand de asemenea terminarea tuturor protestelor pana la ora 17:00. Sute de mii de persoane s-au alaturat protestelor in mare parte pasnice in ultimele…