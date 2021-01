Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, a fost eliminata in semifinalele Supercupei Spaniei. Gruparea blanco a fost invinsa cu 2-1 de Athletic Bilbao, intr-o partida disputata joi seara, la Malaga. Golurile bascilor au fost marcate de Raul Garcia (’18, ’38 – penalti). Real a redus din handicap in repriza…

- Atletico Madrid a avut parte de un meci dificil, duminica, pe terenul celor de la Deportivo Alaves. Echipa lui Diego Simeone s-a impus cu 2-1, golul victoriei fiind inscris in minutul 90. Marcos Llorente a deschis scorul pentru Atleti in minutul 41. Gazdele au ramas in inferioritate numerica dupa eliminarea…

- Astazi a fost efectuata tragerea la sorți pentru tabloul Supercupei Spaniei. Real Sociedad va intalni Barcelona, iar Real Madrid va juca cu Athletic Bilbao. Supercupa Spaniei, care se va desfașura intr-un format cu 4 echipe, va avea loc intre 13 și 17 ianuarie 2021. In prima semifinala, programata pe…

- Real Madrid a obtinut a patra victorie consecutiva in toate competitiile. Campioana Spaniei s-a impus marți seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, in fata formatiei Athletic Bilbao. Aceasta a fost o partida susținuta in devans, contand pentru etapa a 19-a din LaLiga . „Galacticii“ au deschis scorul…

- Formatia Athletic Bilbao a invins, luni, pe teren propriu, echipa Betis Sevilla, scor 4-0, in etapa a X-a a campionatului Spaniei. Golurile au fost marcate de Ruiz (autogol - 8), Capa '32, Muniain '59 si Berenguer '68. In clasament, Athletic Bilbao ocupa locul 8, cu 12 puncte, iar Betis…