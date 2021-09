VIDEO Mercedes a prezentat un concept de SUV Maybach 100% electric Mercedes - Benz a prezentat la salonul auto de la Munchen primul SUV Maybach, un concept denumit Mercedes-Maybach EQS care va ajunge pe piața cel târziu în 2023 și va fi probabil cel mai scump SUV electric. Maybach a devenit acum câțiva ani o sub-marca a Mercedes, iar acum un an compania a prezentat o limuzina S Klasse sub acest brand nou: Mercedes - Maybach.



Conceptul Mercedes-Maybach EQS are la baza viitorul EQS SUV, dar vine cu o serie de elemente specifice marcii Maybach, cum ar fi schema de culori la exterior și scaunele speciale din interior.





EQS SUV va…

Sursa articol: hotnews.ro

