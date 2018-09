"Nu simtim exigenta de a avea noi sclavi pentru a suplini copiii pe care nu ii mai facem", a spus Salvini. Iar ministrul luxemburghez Asselborn a rabufnit: "In Luxemburg, draga domnule, aveam mii de italieni care au venit sa munceasca la noi, niste migranti, pentru ca voi in Italia sa puteti sa le dati de mancare copiilor vostri". Videoclipul acestei altercații a fost publicat pe rețelele sociale de Matteo Salvini, sub titlul: "Matteo Salvini il combate pe ministrul luxemburghez la Viena". Acesta a circulat masiv, iar formularea "merde!" a caștigat o oarecare notorietate, constata ziarul "La Repubblica".