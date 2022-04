Stiri pe aceeasi tema

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Antena 3, ca nu are ce sa reproșeze garniturii de miniștri social-democrați, in contextul in care se vorbește la PNL de o remaniere guvernamentala.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca este posibil ca o noua criza economica sa izbucneasca la nivel mondial, dar a precizat ca spre deosebire de alte momente similare, Romania a inceput sa se pregateasca anticipat.

Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, lanseaza ideea mutarii serviciului SMURD de la Ministerul de Interne - Departamentul pentru Situații de Urgența la Ministerul Sanatații. Facand aluzie la șeful DSU, Raed Arafat, Rafila a afirmat ca este nevoie de politici de sanatate care sa nu țina cont de…

Marcel Ciolacu, președintele PSD, afirma ca pana in prezent nu exista o solicitare oficiala pentru ca președintele Ucrainei sa susțina un discurs in Parlamentul Romanei, insa un asemenea moment ar putea fi organizat astazi daca se fac demersuri oficiale pe linia MAE. Ciolacu afirma ca președintele…

Presedintele interimar al PNL, Gheorghe Flutur, i-a reproșat duminica, la Antena 3, fostul lider al formațiunii, Florin Cițu, ca a inceput sa discute despre remanieri fara sa consulte premierul sau liderii centrali.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, comenteaza ironic demisia fostului lider și premier PSD, Viorica Dancila. Ciolacu se arata "devastat", dar mizeaza pe sprijinul colegilor sai pentru a-și reveni din aceasta lovitura.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca isteria creata de prețul carburantului se explica prin faptul ca oamenii sunt extrem de ingrijorați de ceea ce se intampla in Ucraina și reacționeaza in consecința. Ciolacu a spus ca imediat ce se vor liniști lucrurile, Guvernul va veni cu masuri pentru…

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica, la Antena 3, ca din punctul sau de vedere romanii trebuie sa invețe sa traiasca cu virusul SARS-COV-2.