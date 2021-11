VIDEO Marcel Ciolacu îi taie elanul lui Cîțu: Nu poate să fie premier! Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat astazi ca discuțiile in privința premierului trebuie finalizate. Liderul PSD a explicat ca social-democrații vor veni cu propunere de premier și vor solicita ca, in mecanismul rotației, PSD sa aiba prima tragere la funcția de premier. Ciolacu i-a transmis lui Florin Cițu ca nu poate sa fie premier, din moment ce a fost demis prin moțiune de cenzura. ”Mai mult ca sigur, azi vom avea finalizat programul de guvernare. O sa-mi iau o anumita marja de negociere de la colegii mei. Categoric PSD va avea un premier desemnat. Logic, din moment ce PSD a caștigat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

