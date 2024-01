Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile prezidențiale din R. Moldova vor putea fi desfașurate concomitent cu un referendum, iar funcționarii electorali vor beneficia, in asemenea caz, de indemnizații cu 10% mai mari, relateaza stiripesurse.md Parlamentul a reexaminat astazi inițiativa legislativa care prevede modificarea Codului…

- Referendumul republican va putea fi organizat in ziua desfașurarii alegerilor parlamentare și prezidențiale. Un amendament care prevede acest lucru a fost propus de catre deputata din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Veronica Roșca. Documentul a fost adoptat la ședința plenara de astazi,…

- Președinta Maia Sandu a venit cu precizari cum va putea fi organizat referendumul din toamna in Transnistria, privind integrarea europeana. „Pe teritoriul regiunii transnistrene nu se pot deschide secții de vot, pentru ca acesta nu este controlat de organele constituționale. Dar cetațenii Republicii…

- Președinta Maia Sandu a avut convorbiri telefonice cu prim-ministrul Regatului Belgiei, Alexander de Croo, și cu cel al Irlandei, Leo Varadkar. Subiectul principal al discuțiilor a fost progresul Republicii Moldova in cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeana.

- Astazi, in Moldova, vremea va fi in general variabila, cu ocazionale ploi slabe. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cel mai semnificativ aspect al zilei va fi probabilitatea de precipitații, care va varia pe parcursul zilei.

- Președinta Maia Sandu și-a exercitat dreptul de vot la o secție din sectorul Buiucani al Capitalei, unde-și are viza de reședința, afirmand ca și-a dat votul pentru cei care vor pune umarul la realizarea integrarii țarii in UE și rugand toți oamenii sa iasa la vot.

- Apa cu lamaie este o bautura foarte sanatoasa care a devenit din ce in ce mai populara datorita numeroaselor beneficii pentru organism. Aflați in randurile urmatoare de ce este bine sa bei apa cu lamaie și ce efecte are asupra corpului. Beneficiile consumului de apa cu lamaie Este extrem de important…

- Presedinta Republicii Moldova Maia Sandu a intervenit cu grija in disputa care opune cele doua biserici ortodoxe rivale din tara sa, Mitropolia Moldovei - aflata sub tutela Moscovei - si Mitropolia Basarabiei, care tine de Biserica Ortodoxa Romana - afirmand ca Biserica ar trebui sa faciliteze obiectivul…