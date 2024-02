Anul acesta este bisect. Semnificația spirituală a zilei de 29 februarie care se petrece o dată la 4 ani O zi bisecta apare o data la 4 ani, cand anul include o zi de 29 februarie. Zilele bisecte apar din cauza unor inconsistențe in calendarul gregorian, iar zilele bisecte ajuta la echilibrarea calendarului. Unii oameni sunt de parere ca, deoarece aceasta zi apare o data la 4 ani, conține o mulțime de puteri spirituale care sunt deosebit de semnificative. Avand in vedere raritatea datei de 29 februarie, putem presupune in siguranța ca vibrațiile energetice nu ar fi „obișnuite”. Vibrațiile acestei date ne ajuta, de fapt, sa facem un salt, un salt de credința. Așa cum stau lucrurile,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

