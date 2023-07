VIDEO Mai mulți morți și pagube inimaginabile în Canada: Inundații apocaliptice au lovit Noua Scoție Cele mai puternice ploi care au lovit provincia canadiana atlantica Noua Scoție in ultimii peste 50 de ani au provocat inundații care au provocat pagube „inimaginabile”, iar patru persoane sunt date disparute, inclusiv doi copii, conform anunțului autoritaților, citate de Reuters. Furtuna, care a inceput vineri, a insemnat precipitații care de obicei cad in trei luni. Inundațiile au spalat drumuri, au slabit poduri și au inundat cladiri, scrie mediafax.ro. CITESTE SI Romania iși reduce producția de carbune, dar și importurile (prognoza) 01:30 55 Eliminarea treptata a combustibililor fosili,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SIiși reduce producția de carbune, dar și importurile (prognoza) 01:30 55treptata a combustibililor fosili,…

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai puternice ploi care au lovit provincia canadiana Atlantica Noua Scoție in ultimii peste 50 de ani au provocat inundații care au provocat pagube „inimaginabile”, iar patru persoane sunt date disparute, inclusiv doi copii, conform anunțului autorit

- Provincia canadiana Nova Scotia, de pe coasta atlantica, a fost lovita de cele mai puternice ploi din ultima jumatate de secol, care au provocat inundatii soldate cu pagube "inimaginabile", iar patru persoane sunt date disparute, inclusiv doi copii, au anuntat sambata autoritatile, informeaza Reuters,…

- Farul Constanța a pierdut cu 3-0 la Tiraspol, iar eliminarea din primul tur preliminar al Champions League lasa urme adanci la echipa. Tatal lui Enes Sali este suparat pe Gheorghe Hagi ca fiul sau nu a jucat niciun minut și a transmis ca va cere rezilierea contractului și va pleca in Canada. Tensiuni…

- Furtuna care s-a abatut miercuri seara a facut prapad intr-o comuna din Cluj. Mai multe animale și doi oameni au murit, informeaza monitorulcj.ro. In jurul orei 21.40, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Huedin au fost sesizați despre faptul ca in localitatea Rogojel din comuna Sacuieu, au fost gasite…

- Fumul de la incendiile de vegetatie din Canada a ajuns si in Europa si, in cateva zile, va fi deasupra Romaniei. Specialistii ne linistesc! Nu va fi un risc pentru sanatatea noastra pentru ca particulele raman la altitudini mari. In schimb, peste ocean, 20 de state americane sunt in stare de alerta…

- Cel putin 11 persoane au murit in statul Rio Grande do Sul din sudul Braziliei, dupa ce un ciclon a lovit regiunea, au anuntat autoritatile locale, potrivit Reuters, citata de Medifax. Furtuna a provocat ploi torentiale, iar in cartierele inundate se desfasoara cautari cu elicopterul pentru a gasi alte…

- Inundațiile provocate de ploile torențiale din Haiti s-au soldat cu cel puțin 42 de morți in ultimele doua zile și alte zeci de persoane au fost date disparute și ranite, au anunțat luni (5 iunie) autoritațile. Peste 13.600 de locuințe sunt, de asemenea, listate ca fiind inundate. Phania Cange, un locuitor…

- Ploile torentiale care au provocat inundatii si alunecari de teren in vestul statului african Rwanda au provocat moartea a cel putin 95 de persoane, a anuntat miercuri un oficial guvernamental, in timp ce autoritatile locale continua operatiunile de cautare a persoanelor ramase blocate in locuinte,…