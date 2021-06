Stiri pe aceeasi tema

- Doua acorduri-cadru au fost semnate, marti, la sediul Ministerului de Interne, pentru achizitionarea a 476 de autospeciale destinate pompierilor pentru interventii la incendii, cu o valoare totala de 159 milioane euro cu TVA, achizitia fiind finantata din fonduri europene, in cadrul proiectului VIZIUNE.…

- Un nou punct de lucru al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea a fost inaugurat, luni, la Tulnici, in prezenta ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode si a seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Potrivit ministrului Lucian Bode, cel putin 10.000 de persoane…

- Primarul de Cimpulung Moldovenesc, Mihaița Negura, a calificat ca fiind o reușita acțiunea de vaccinare anti-COVID derulata duminica, 30 mai, in centrul municipiului. Timp de șase ore pe esplanada din Cimpulung a poposit caravana mobila coordonata de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența,…

- Noi relaxari in Romania. Se pot desfașura competiții sportive cu public, pelerinaje și concerte, in anumite condiții, anunța secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat. Starea de alerta se prelungește cu inca o luna, din 13 mai. CONSULTAȚI AICI TOATE MASURILE DE RELAXARE…

- De astazi, starea de alerta se prelungeste in toata tara cu alte 30 de zile, pana pe 12 mai. La jumatatea lunii mai, Romania va implini un an de stare de alerta, la care se adauga cele doua luni initiale de stare de urgenta. Executivul a adoptat joi Hotararea privind prelungirea starii de alerta pe…

- "O decizie democratica a unui Comitet Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis este subminata sau redusa la tacere printr-o decizie abuziva de la nivel central. (...). Raed Arafat ar trebui sa ne explice care este temeiul juridic legal in baza caruia a dat Ordinul (de prelungire a carantinei…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a afirmat, luni, ca autoritatile locale din Timisoara au decis iesirea din carantina, la o incidenta de peste 8 la mie, in conditiile in care la o incienta mai mica s-a decis intrarea in carantina. Bode face apel la dialog intre autoritatile locale si cele centrale,…

- Lucian Bode, ministrul de interne, a declarat luni dimineața pentru Digi24 ca nu iși explica decizia autoritaților locale din Timișoara de a nu mai introduce carantina dupa ce rata de infectare a crescut. De asemenea, astazi va avea loc o ședința cu toți prefecții din țara și se va discuta și subiectul…