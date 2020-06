VIDEO Lungul drum al fericirii - Acum doi ani: Primul Grand Slam cucerit de Simona Halep pe zgura fierbinte de la Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu ridicarea masurilor de lockdown din multe tari europene, numarul aplicarilor pentru locuri de munca in alte tari a crescut, fiind inregistrate 20.000 de cereri in luna mai. Cele mai cautate țari sunt Germania, Franța, Olanda, Marea Britanie și Grecia. Citește și: Prelungirea interdictiei…

- Suspenadarea zborurilor din Romania catre Europa a fost prelungita pana in 16 iunie. Ce variante de recuperare a banilor au pasagerii Suspenadarea zborurilor din Romania catre mai multe destinații din Europa a fost din nou prelungita, ca urmare a extinderii restricțiilor de calatorie existente, introduse…

- Ryanair anunța un program de reducere a costurilor, dupa ce s-a prabușit in timpul pandemiei. Concediaza cel putin 3.250 de angajati si se retrage de pe unele aeroporturi Ryanair si-a redus tinta anuala de pasageri cu inca 20% si a retras previziunile privind castigurile anuale, dupa anuntarea reducerilor…

- Compania Wizz Air vine cu precizari speciale privind toate zborurile care raman suspendate pana la ridicarea restricțiilor din Romania. Rutele spre Franța, Germania, Italia, Spania, Austria, Belgia, Olanda, Elveția și Marea Britanie raman suspendate pana pe 14 mai 2020, inclusiv. De asemenea compania…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 1.480 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.156 in Italia, 196 in Spania, 26 in Franța, 16 in Germania, 64 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in…

- Un roman infectat cu noul coronavirus a murit in Franta, iar numarul deceselor cetatenilor romani din afara tarii din cauza COVID – 19 a ajuns la 53, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, 713 cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu noul coronavirus: 421 in…

- Inca trei romani infectati cu noul coronavirus au murit in strainatate, cate unul in Franta, Marea Britanie si Spania, iar numarul deceselor in diaspora din cauza COVID-19 a ajuns la 47, a informat, luni, Grupul de Comunicare Strategica.Potrivit anunțului, 703 de cetateni romani au fost confirmati…

- Alti 4 romani au murit in strainatate: 2 in Italia, unul in Franta, unul in Belgia, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul epidemiei de coronavirus si pana la acest moment, 42 de cetateni romani aflati in strainatate au murit: 13 in Italia, 8 in Franta, 11 in Marea Britanie, 6 in…