Stiri pe aceeasi tema

- „A fost o discutie aplicata, in care dorintele noastre au fost puse in practica, in sensul ca orasele care nu reusit sa aiba bani pana la sfarsitul anului vor primi. Promisiunile pentru anul viitor sunt destul de bune, in sensul ca in noul exercitiu financiar cotele pe care le-am cerut, 1.200 – 1.250,…

- Orban a declarat, miercuri, la ceremonia de preluare a mandatului de catre noul ministru al Transporturilor, Lucian Bode, ca Romatsa este executata silit in urma unui litigiu pe care statul roman l-a avut cu fratii Ioan si Viorel Micula, scrie Agerpres. "Avem situatii extrem de critice in…

- Se schimba banii?! Decizia luata de noul Guvern ii vizeaza pe toți romanii. Executivul Orban vrea sa continue politica de renunțare la moneda naționala. Se dorește trecerea in cel mai scurt timp la moneda euro. Banii din Romania s-ar putea schimba in cațiva ani. Premierul desemnat, Ludovic Orban, are…

- Ludovic Orban dorește sa continue politica de renunțare la moneda naționala. Guvernul sau dorește ca Romania sa treaca in cel mai scurt timp la moneda internaționala, euro. Banii din Romania s-ar putea schimba in cațiva ani.

- "Astazi este ziua in care prim-ministrul desemnat, Ludovic Orban, a depus, la Parlament, lista Cabinetului. Sa ne fereasca Cel de sus de un Guvern Orban care sa acapareze puterea. Sunt convins ca nu vor reusi! Nici sa-si treaca guvernul, nici sa arunce Romania in ghearele disperarii (...). Si pentru…

- Dupa acuzațiile PSD ca liberalii nu vor mai da bani pentru comunitațile locale, Ludovic Orban îi liniștește pe primari, susținând ca vor primi în continuare bani printr-un program de investiții de tipul PNDL. ​„Comunițațile locale care nu au resurse sa se dezvolte au…

- 'Scena politica romana trece prin permutari foarte puternice, poate o situatie atipica si nemaiintalnita, cel putin de la Revolutie incoace. Trebuie sa ne obisnuim si cu aceste perioade. Eu am fost si sunt in continuare un puternic sustinator al iesirii de la guvernare si al faptului ca trebuie…

- Președintele PNL Ludovic Orban a avut o întrevedere cu liderii blocului ACUM la Chișinau, inclusiv cu Andrei Nastase, copreședinte al formațiunii. Orban a declarat ca a facut o analiza a posibilitaților de adâncire a cooperarii dintre cele doua formațiuni politice la nivelul administrației…