Ludovic Orban a spus, joi seara, la Realitatea PLUS, ca Romania a prelucrat, in ultimele 24 de ore, peste 50.000 de teste. Declarațiile premierului surprind, pentru ca Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca au fost prelucrate 35.762 de teste: 20.855 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 14.907 la cerere.

”Noi ne-am trezit repede. Am dat repede OUG pentru stocurile strategice cu o luna inainte de primul caz. La inceput am avut o capacitate de testare de 4-500 de teste pe zi. Astazi am depașit 50.000 de teste pe zi.”, a spus Ludovic Orban.

