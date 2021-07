Stiri pe aceeasi tema

- ”Alegeți cu mintea voastra. Aveți incredere in mine, președintele PNL, pentru ca eu va cunosc, va sunt alaturi, știu care e direcția pe care trebuie sa mearga PNL, știu ce trebuie facut in PNL și fiți convinși ca sunt un coleg, partener și un om care are capacitatea sa duca PNL spre victorie. Eu imi…

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, si premierul Florin Citu sunt asteptati sa participe joi, la Craiova, la sedinta Comitetului de Coordonare Judetean al PNL Dolj, in cadrul careia va fi aleasa noua conducere a organizatiei judetene a liberalilor, anunța Agerpres. Potrivit…

- Deputatul Gabriel Avramescu a fost ales presedinte al organizatiei judetene a PNL Buzau la sedinta Comitetului de Coordonare Judetean PNL Buzau desfasurat sambata la Patinoarul Buzau. Deputatul Gabriel Avramescu si-a adjudecat, sambata, postul de presedinte al organizatiei judetene a PNL Buzau…

- George Stanga a fost ales presedinte al filialei PNL Galati, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a organizatiei liberale. „PNL Galati are o noua conducere! Vineri, 2 iulie, a fost aleasa noua conducere a filialei judetene a PNL Galati in cadrul Comitetului de Coordonare Judetean. Presedintele…

- ​Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca, în opinia sa, nu este nevoie de o remaniere guvernamentala, el sustinând ca are încredere în ministrii PNL, inclusiv în cei care si-au exprimat public sustinerea fata de Florin Cîtu pentru presedintia PNL.„De…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca premierul Florin Citu nu poate sa se foloseasca in campania interna pentru presedintia PNL de fondurile alocate de la guvern comunitatilor locale, mentionand ca isi doreste "o democratie cat se poate de clara, alegeri libere, oamenii sa-si exprime optiunile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca si-ar dori ca Florin Citu sa fie in echipa sa, insa a aratat ca decizia de candida la sefia partidului apartine fiecarui membru al PNL. El a fost intrebat cu privire la o posibila candidatura a premierului Florin Citu la sefia PNL. "Nu va dau raspunsul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca el l-a susținut pe Florin Cițu sa avanseze in cariera sa politica, de aceea și la Congresul PNL l-ar dori in echipa lui. In PNL se discuta foarte serios despre faptul ca Florin Cițu va fi contracandidatul lui Ludovic Orban la Congres. ”Deocamdata…