Stiri pe aceeasi tema

- Procedurile estetice cu acid hialuronic pot declanșa alergii. Injectarea cu grasime proprie caștiga teren! Exista insa un procent, totuși destul de redus, de persoane care au dezvoltat alergii la acest produs, ceea ce duce la necesitatea unor alternative naturale. Medicul chirurg estetician Iancu Morad…

- Iulia Vantur este una dintre cele mai iubite vedete din Romania, dar și din India, acolo unde s-a stabilit definitiv dupa ce și-a intalnit jumatatea. Ajunsa la frumoasa varsta de 43 de ani, Iulia a vorbit despre operațiile estetice și daca are de gand sa-și faca. Ce spune Iulia Vantur despre operațiile…

- „Chefi la cuțite” continua in ediția din seara aceasta cu noi confruntari intre cele trei echipe. Vor avea loc și rasturnari de situație, dupa ce Alexandru Sabadeanu, cuțitul de aur al lui Olando Zaharia, a fost eliminat din show-ul culinar. Egalitatea dintre tabara tunicilor roz și cea a tunicilor…

- Operațiile estetice au aparut ca o necesitate, dupa Primul Razboi Mondial, care a lasat in urma multi soldati mutilati. Cu timpul, insa, chirurgia plastica s-a transformat intr-o obsesie pentru perfecțiune, pentru multi pacienți. La Hollywood, putine sunt celebritațile care nu au nicio intervenție.

- Aplicația de mesagerie WhatsApp a intampinat probleme tehnice, cu mulți utilizatori raportand ca aceasta nu funcționeaza corect in jurul orei 21:00. In urma acestor dificultați, mii de persoane au semnalat problema pe site-ul de specialitate Downdetector. Meta, compania care deține WhatsApp printre…

- Rețelele sociale Facebook și Instagram au picat, miercuri dupa-amiaza, in mai multe zone din lume, pentru a doua oara luna aceasta. De data aceasta, utilizatorii nu s-au mai putut loga in conturile lor, potrivit Mirror.co.uk. Instagram și Facebook nu mai funcționeaza in SUA, utilizatorii rețelelor…

- Rețelele sociale Facebook și Instagram au picat, miercuri dupa-amiaza, in mai multe zone din lume, pentru a doua oara luna aceasta. De data aceasta, utilizatorii nu s-au mai putut loga in conturile lor.

- Medicul estetician acuzat ca a mutilat mai multi pacienti este cercetat sub control judiciar. El are interdictia de a mai efectua operatii.„Fata de persoana in cauza au fost dispuse: masura preventiva a controlului judiciar pentru 60 de zile, interdicția de a efectua intervenții chirurgicale de orice…