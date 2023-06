​Arbitrul Anthony Taylor a fost agresat la aeroportul din Budapesta de suporteri ai echipei AS Roma, dupa ce echipa italiana a fost invinsa de Sevilla in finala Europa League. This is so so worrying to see and we hope Anthony and his family are ok.This is why we believe organisations like the @LMA_Managers and the @PFA as well as the @WeAreTheFSA need to come out and condemn such behaviour in this country.Mangers comments and players behaviour… pic.twitter.com/FiXUOfYWCC— Refsupportuk (@refsupportuk) June 1, 2023 La aeroportul din Budapesta, arbitrul finalei a fost recunoscut de suporteri in timp…