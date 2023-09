Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult, unii dintre localnici s-au trezit și cu amenda și dosar penal, pentru simplu fapt ca au vrut sa iși ajute animalele care depind fizic de hrana de la ei.O localnica a avut inspirația sa filmeze interacțiunea și a postat-o pe rețelele de socializare„Asa se poarta autoritațile dupa ce am pierdut…

- Traficul intens de nave de pe bratele Sulina si Chilia ale Dunarii, inregistrat pe fondul razboiului din Ucraina, a creat in ultima perioada tot mai multe probleme de mediu Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, amploarea lor neputand fi cuantificata pana in prezent, conform AGERPRES. Traficul…

- Autoritatile din Ucraina au decis sa declare porturile Rusiei din Marea Neagra drept „zone de amenintare militara”. Ucraina a declarat toate porturile de la Marea Neagra si apele din jurul acestora drept „zone de amenintare militara”, anunta Kyiv Post, potrivit Sky News, potrivit epicnews.ro. Aceasta…

- Guvernul Federatiei Ruse a adoptat un ordin care include Norvegia pe lista de "tari neprietenoase", ca urmare a politicii autoritatilor de la Oslo fata de misiunile diplomatice ruse, a anuntat joi executivul de la Moscova, transmite EFE, preluat de Agerpres.

- Dupa nenumarate amanari, programul „Rabla local” este gata de start. Luni dimineața, de la ora 10, vor incepe inscrierile pentru cei care vor sa scape de mașinile mai vechi de 15 ani. La schimb, vor primi 3.000 de lei. Autoritațile spera ca prin acest program sa elimine 100.000 de rable care polueaza…

- Scaldatul in Jiu este interzis. Specialiștii Administrației Bazinale de Apa Jiu anunta ca este interzisa imbaierea in apele curgatoare, acestea neindeplinind conditiile pentru a fi folosite in acest scop. Administrația Bazinala de Apa Jiu recomanda populației sa aleaga pentru scaldat ștrandurile și…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a acuzat autoritațile republicii de falimentul deliberat al aeroportului capitalei și al transportatorului aerian "Air Moldova".In opinia sa, acest lucru se intampla pentru revanzarea lor ulterioara catre companii care sunt asociate cu actualii…