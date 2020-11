Accident mortal la iesire din Valeni, pe DN1A. O femeie a fost spulberata de masina

O femeie in varsta de 69 de ani si-a pierdut viata in urma unui accident produs marti, in jurul orei 18:15, pe DN1A, in apropiere de Valeni. Iata comunicatul IJP PRAHOVA: Din verificări a rezultat faptul că un bărbat de 35 ani care se… [citeste mai departe]