“Video-joaca” poate trezi gustul SUCCESULUI Specialiști ai Centrului Britanic pentru Alfabetizare au studiat comportamentul copiilor pasionați de jocuri video. Astfel, potrivit studiului, 80 la suta dintre cei pasionați de jocuri citesc frecvent materiale și articole iar 63 la suta chiar scriu despre aventurile lor virtuale. Și beneficiile nu sunt doar intelectuale: doua treimi dintre cei chestionați spun ca jocurile ii ajuta sa se imagineze in diferite ipostaze lucru ce sporește capacitatea de empatie, iar cei mai mulți spun ca joaca virtuala le reduce stresul și singuratatea, mai ales in aceasta perioada de restricții. Povestea e lunga… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

