- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, și-a incheiat marți, dupa circa 11 minute, zborul spațial la bordul New Shepard, un sistem ce cuprinde o capsula si o racheta construite de compania sa Blue Origin. Alaturi de Bezos au mai fost fratele sau Mark, femeia aviator Wally Funk in varsta de 82 de ani si un student…

- Jeff Bezos s-a intors pe Pamant, dupa ce a calatorit in spațiu. La aproximativ 10 minute de la decolare, vehiculul spațial New Shepard a aterizat fara probleme. Dupa 15 minute, miliardarul Bezos și echipajul care l-a insoțit au ieșit din capsula.

- Racheta New Shepard a lui Jeff Bezos și-a incheiat calatoria spre spațiu, in primul zbor de turism spațial al companiei Blue Origin. La bord s-au aflat patru pasageri trei barbați și o femeie, din medii și cu experiențe foarte diferite, scrie digi24.ro .

- CEO-ul SpaceX Elon Musk a avut un mesaj pentru Jeff Bezos, fondatorul companiei aerospațiale rivale Blue Origin, înainte de zborul acestuia în spațiu ce va avea loc marți, relateaza MarketsInsider.„Cel mai bun noroc pe mâine!”, a scris Musk pe Twitter în timpul…

- Fondatorul Amazon, miliadarul Jeff Bezos, decoleaza astazi catre spațiu in primul zbor cu oameni la bord al rachetei New Shepard, construita de compania sa, Blue Origin. Lansarea rachetei are loc la ora 16:00, insa evenimentul e transmis in direct incepand cu 14.30, ora Romaniei, pe site-ul Blue Origin…

- Sir Richard Branson, proprietarul companiei Virgin, a facut primul zbor in spațiu la bordul vehiculului pe care il dezvolta de 17 ani și s-a intors in siguranța pe Pamant. Zborul a durat aproximativ o ora, timp in care s-a inalțat 85 de kilometri de la sol. Omul de afaceri a fost insoțit in misiune…

- Ludovic Orban și Florin Cițu, cei doi candidati care si-au anuntat candidatura la sefia PNL au sustinut discursuri in fata liberalilor, la Consiliul National. Florin Citu a spus ca e nevoie de un alt tip de politica, iar Ludovic Orban și-a axat discursul pe relația cu membrii PNL. “De fiecare data cand…

- O aeronava a companiei Air India care a decolat din Delhi cu destinatia Newark, a fost nevoita sa revina pe aeroportul din New Delhi dupa aproximativ o ora, din cauza unui liliac care a inceput sa zboare printre pasageri, relateaza sambata agentia DPA, citat de Agerpres. Reprezentanti din cadrul aviatiei…