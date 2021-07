VIDEO Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, și-a încheiat călătoria supersonică în spațiu Miliardarul Jeff Bezos și-a implinit marți visul de a ajunge in spațiul cosmic, iar in capsula rachetei New Shepard a fost impreuna cu fratele sau Mark, cu Wally Funk (82 de ani) și cu un tanar olandez ce are un tata foarte bogat. Racheta reutilizabila s-a lansat din Texas in jurul orei 16.10, iar in mai puțin de 3 minute a atins peste 3.500 km/h. Tot zborul a durat 11 minute și cei din capsula au trecut de 100 km altitudine. UPDATE 12: Se sarbatorește cu șampanie. Wally Funk, aviatoare de legenda, este in extaz și a devenit cea mai batrana persoana care ajunge in spațiu, la 82 de ani. UPDATE… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La bordul navei se afla 4 persoane. Practic, Jeff Bezos a zburat la bordul New Shepard - care ii poarta numele primului american care a zburat in spațiu - alaturi de fratele sau, Mark Bezos, femeia aviator Wally Funk, in varsta de 82 de ani, dar și de Oliver Daemen, un student de 18 ani.Zborul a durat…

- Miliardarul Jeff Bezos își poate împlini marți visul de a ajunge în spațiul cosmic, iar în capsula rachetei New Shepard va fi împreuna cu fratele sau Mark, cu Wally Funk (82 de ani) și cu un tânar olandez ce are un tata foarte bogat. Racheta reutilizabila New Shepard…

- ​Pe 20 iulie va fi lansata de la baza Blue Origin din Texas racheta New Shepard care va duce în spațiu patru oameni pâna la altitudinea de peste 105 km, iar printre aceștia se numara și cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, cu o avere de peste 200 miliarde dolari. Va fi un zbor de 11 minute,…

- Zborul navei New Shepard, care e formata dintr-o racheta si o capsula autonome, cu inaltime de 18,3 metri, va fi lansat din Texas. De reusita acestuia depinde obiectivul lui Bezos de a patrunde pe piata turismului spatial. Planificata calatorie de 11 minute de pe complexul Launch Site One al companiei…

- Jeff Bezos poate avea orice, fiind cel mai bogat om din lume. Este, insa, el pregatit sa riște totul pentru o calatorie in spațiu de numai 11 minute? Cat de riscanta este decizia sa?, se intreaba jurnaliștii de la CNN . Jeff Bezos poate face inconjurul lumii intr-un avion privat, poate cumpara un intreg…

- Un bogat si fericit castigator a platit sambata 28 de milioane de dolari pentru un loc scos la licitatie pentru a-l insoti pe Jeff Bezos in primul zbor de turism spatial al societatii Blue Origin, care se va desfasura pe 20 iulie, relateaza AFP.Castigatorul, a carui identitate va fi cunoscuta in saptamanile…

- Un loc scos la licitație pentru a-l insoți pe Jeff Bezos in primul zbor de turism spațial al companiei Blue Origin, care va avea loc pe 20 iulie, a fost vandut sambata pentru 28 de milioane de dolari, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Caștigatorul, a carui identitate va fi cunoscuta in saptamanile…

- Compania nu a lansat inca vanzarile de tichete si nu a publicat informatii legate de pretul zborurilor cu New Shepard, dar va organiza o licitatie publica pentru un loc in prima cursa cu echipaj a rachetei. ”Scoatem la licitatie primul loc, in beneficiul fundatiei noastre Club for the Future”, potrivit…