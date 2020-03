VIDEO! Jandarmii argeșeni au ieșit pe strazi dupa intrarea in vigoare a noilor masuri: „Stați in case!”. Autoritațile din Romania iau masuri drastice pentru a preveni raspandirea noului tip de coronavirus, astfel ca dupa intrarea in vigoare a noilor masuri, polițiștii și jandarmii au ieșit pe strazi. „Ramaneți in case. Respectați toate recomandarile autoritaților. Ieșiți din locuințe numai pentru a ajunge la serviciu sau pentru urgențe. Suntem aici pentru sanatate dumneavoastra. Spalați-va pe maini și pastrați distanța. Stați in casa! Este foarte important sa ramaneți in casa”, a fost mesajul…