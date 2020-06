Stiri pe aceeasi tema

- De trei ani traieste o frumoasa poveste de dragoste cu solistul grec Nikolaos Papadopoulos, insa nu a “suflat” o vorba. Abia acum, cand artistul a fost dus cu forta in carantina la Techirghiol, Adriana Bahmuteanu a facut publica relatia, mai ales din dorinta de a-l ajuta. In exclusivitate pentru Click!,…

- Adriana Bahmuțeanu traiește de trei ani o poveste de dragoste cu Nikolaos Papadopoulos, dar a ținut totul secret pana de curand, cand acesta a fost forțat sa intre in carantina la Techirghiol. Bahmu a facut relația publica doar din dorința de a-l ajuta!

- Bluetooth și aplicațiile de smartphone pot fi un aliat important in detectarea noului coronavirus, dar e important sa ne asiguram ca datele nu sunt folosite in alt scop.Aceasta perioada de carantina e doar prima etapa in lupta noastra cu coronavirusul. Daca relaxam carantina și incercam sa ne intoarcem…

- Un barbat care a calatorit in Austria, Germania, Franța și Spania, țari declarate „zona roșie” in pandemia de coronavirus, a mințit la sosirea in țara, prin Serbia, spunand ca a fost doar in țara vecina, cu speranța de a evita carantina instituționalizata. Lucru care i-a și reușit, chiar daca acest…

- Numarul cazurilor de coronavirus crește de la o zi la alta in Romania, iar atunci cand vom atinge varful pandemiei se vor inregistra și 1.000 de cazuri pe zi, atrage atenția Alexandru Rafila, președintele Societații de Microbiologie.

- Dana Rogoz mai are puțin și intra in luna a 8-a de sarcina, iar peste aproximativ o luna urmeaza sa nasca. Acum, actrița este in casa, acolo unde se autoizoleaza alaturi de familie. Cu toate astea, fiind insarcinata, vedeta trebuie sa mearga la spital, unde iși va face controalele necesare. Dana Rogoz…

- Autoritațile nu au o cifra centralizata a romanilor care au intrat in țara din zonele infectate de coronavirus. Directorul spitalului ”Matei Balș”, Streinu Cercel, vorbește despre 1 milion de persoane, datele Poliției de Frontiera arata ca ar fi vorba de peste 250.000. Din informațiile și calculele…

- Chiar daca in Romania e stare de urgența din cauza pandemiei de coronavirus, Gigi Becali vrea ca jucatorii de la FCSB sa vina la antrenamente și nu sa se pregateasca acasa. Patronul FCSB a dezvaluit ca jucatorii echipei roș-albastre vor reincepe antrenamentele, chiar daca autoritațile din Romania transmit…