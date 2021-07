Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Italiei este noua campioana europeana, dupa ce a invins echipa Angliei cu scorul de 3-2 la loviturile de departajare, duminica seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in finala EURO 2020, in care scorul a fost egal, 1-1 (0-1, 1-1), la finalul celor 120 de minute.

- Finala Campionatului European de Fotbal EURO 2020 este evenimentul sportiv centra al Europei. Confruntarea dintre Italia și Anglia e comentata și prefațata de experți, jurnaliști, novici și chibiți. Site-ul UEFA.com a publicat opiniile jurnaliștilor și declarații din cele doua tabere.

- Selectionata de fotbal a Italiei s-a calificat in finala EURO 2020, dupa ce a invins reprezentativa Spaniei, marti seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in prima semifinala, cu scorul de 4-2, la loviturile de departajare. Cele doua formații au remizat, scor 1-1, in cele 120 de minute jucate, dupa…

- UEFA ia in calcul mutarea finalei EURO-2020 de la Londra la Budapesta, daca autoritatile din Regatul Unit vor impune carantina celor 2.500 de invitati ai forului european, informeaza The Times. Stadionul Wembley urmeaza sa gazduiasca semifinalele si finala turneului european. Ministrii din Marea Britanie…