(VIDEO) Iohannis și Cîțu, împreună, dar separat Klaus Iohannis și Florin Cițu au participat duminica la ceremonia de Ziua Marinei din portul militar Constanța, prima apariție a celor doi dupa izbucnirea scandalului privind condamnarea din SUA. Cei doi nu au dialogat și au stat la distanța, poate și pentru faptul ca așa a fost organizat protocolul. Președintele Klaus Iohannis a fost intampinat de catre Garda de Onoare. Imbracat cu un sacou alb și cu papion, Iohannis a venit impreuna cu soția sa, care nu participa insa la ceremonii. A susținut un discurs. Florin Citu a fost intampinat la sosire de ministrul de Interne, Lucian Bode si de ministrul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

