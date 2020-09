Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, la Palatul Cotroceni, ca tensiunile recente dintre Grecia si Turcia "nu fac bine nici UE, nici NATO", dar ca, in acest moment, nu exista motive de ingrijorare in Marea Neagra. "Aceste tensiuni care au crescut, trebuie sa recunoastem, in ultimele saptamani, in estul Mediteranei, nu ne fac bine si nu fac bine nici Uniunii Europene, nici NATO. Noi am fost din capul locului de parere ca orice diferend se rezolva pe cale amiabila, diplomatica si in niciun caz prin inarmari si gesturi care pot fi gresit intelese. In continuare,…