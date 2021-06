Stiri pe aceeasi tema

- „Știm din istoria pandemiilor ca se produc in valuri. La noi campania de vaccinare a fost un succes. Noi, practic, am oprit pandemia.Avem un succes care cumva se vede intr-o reducere a dorinței de vaccinare. Eu sunt in continuare de parere ca vaccinarea este vitala.Virusul evolueaza. Vedem ca apar noi…

- Iohannis avertizeaza despre valul 4 de Covid: ”Fiecare roman sa se vaccineze, daca nu vrea sa ajunga la spital” Președintele Klaus Iohannis, a avertizat, joi, ca Romania s-ar putea confrunta in aceasta toamna cu un așa-zis val 4 al pandemiei de Covid-19. Șeful statului a atras atenția ca interesul…

- Cate de doze de vaccin Sputnik V vor ajunge in Moldova, care sunt categoriile de cetațeni care vor putea fi imunizați cu acesta, dar și cum decurge vaccinare in Republica Moldova, care este riscul creșterii numarului de infectari cu noile tulpini de COVID-19: cum ar fi cea indiana? In ce masura…

- Campania de vacinare desfașurata la nivelul Uniunii Europene se pare ca ar putea avea succes. Insula mediteraneana a raportat ca a avut in medie trei cazuri noi de virus in fiecare zi in ultima saptamana, rata de pozitivitate a testelor fiind la un nivel de sub 0,2%. Doua cazuri noi au fost raportate…

- Evenimentul de colectare de hrana pentru animalele din adaposturi a avut succes in primele trei ediții. Campania ce urmeaza sa aiba loc are ca scop strangerea de hrana pentru cațeii aflați in grija unei iubitoare de animale din localitatea timișeana Grabaț. „Revenim cu a patra ediție a acestui minunat…

- Klaus Iohannis, despre campania de vaccinare: „Daca menținem acest ritm, ajungem la 100.000 de persoane pe zi” Klaus Iohannis a explicat, in cadrul unei conferințe de presa, faptul ca intr-un ritm susținut, campania de vaccinare ar putea ajunge la 100.000 de persoane imunizate zilnic. „Observam cu toții…

- UPDATE – Campania de vaccinare nu este in dificultate, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis, adaugand ca restrictiile diminueaza raspandirea virusului, insa solutia pentru iesirea din pandemie este imunizarea in masa a populatiei. Seful statului a mentionat ca se observa o scadere a numarului…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 2,30 (ieri 2,36); -persoane internate la ATI: 42 (ieri 42); -persoane internate in spital: 415 (ieri 406); -persoane…