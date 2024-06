Concertele și festivalurile verii 2024! Zeci de muzicieni celebrii sunt așteptați să cânte în următoarele trei luni A venit vara și concertele și festivalurile muzicale au revenit cu forțe proaspete. Romania se pregatește sa primeasca numeroși artiști de renume care vor susține spectacole impresionante in aceasta vara. Anul acesta organizatorii au folosit un buget enorm, de zeci de milioane de euro in sute de vedete ale scenei. Marile concerte ale verii 2024! Ce artiști și-au anunțat prezența in Romania Coldplay a dat startul sezonului cu doua spectacole memorabile, care au atras atenția și peste granițele țarii, datorita unei alegeri controversate ce a starnit discuții printre spectatori. Iata calendarul festivalurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O luna de zile a mai ramas pana la deschiderea porților festivalului Electric Castle. Organizatorii au anunțat programul pe zile. Cap de afiș este Sean Paul, dar și alte nume cunoscute sunt anunțate la Bonțida: Massive Attack, Delia, Vița de Vie, Fara Zahar, Vama, Irina Rimes, Șuie Paparude, numeroși…

- Artiști, muzica, cizme, tornada, prieteni, (prea puține) autobuze, distracție și, cum altfel, ploaie și noroi. Electric Castle e despre toate acestea și mult mai mult. Festivalul ce nu și-a dorit niciodata sa fie perfect, ajunge la 10 ani de existența pe care ii evoca intr-un film scurt, lansat, astazi. Ajunsa…

- DJ PHANTOM va mixa pe scena de la Electric Castle. Omul din spatele celor mai mari hit-uri ale anilor 90,va mixa pe scena de la Bonțida. Organizatorii au prezentat lista artiștilor care vor concerta anul acesta la Electric CASTLE. Massive Attack, Bring Me The Horizon, Queens of The Stone Age, Chase…

- Massive Attack, Bring Me The Horizon, Queens of The Stone Age, Chase and Status, Sean Paul și Paolo Nutini – așa arata capul de afiș al celei de-a 10-a ediții a festivalului Electric Castle. Alți 300 de artiști din toate genurile muzicale vor fi prezenți la castelul Banffy, din Bonțida, intre 17 și…

- Massive Attack, Bring Me The Horizon, Queens of The Stone Age, Chase and Status, Sean Paul și Paolo Nutini sunt capul de afiș al celei de-a 10-a ediții a festivalului Electric Castle, potrivit news.ro

- Massive Attack, Bring Me The Horizon, Queens of The Stone Age, Chase and Status, Sean Paul și Paolo Nutini – așa arata capul de afiș al celei de-a 10-a ediții a festivalului Electric Castle. Alți 300 de artiști din toate genurile muzicale vor fi prezenți la castelul Banffy din Bonțida, intre 17 și 21…

- Massive Attack, Bring Me The Horizon, Queens of The Stone Age, Chase and Status, Sean Paul și Paolo Nutini – așa arata capul de afiș al celei de-a 10-a ediții a festivalului Electric Castle. Alți 300 de artiști din toate genurile muzicale vor fi prezenți la castelul Banffy din Bonțida, intre 17 și 21…