- ​Ce poate fi mai plicticos, veți zice, decât un articol despre fonduri europene. Mai ales ca ați auzit și vazut adesea ca atâtea șanse au fost irosite, proiecte întârziate și bani nerambursabili nefolosiți. Și totuși, ceva s-a schimbat în bine, an de an, la nivel local.…

- Emil Boc a preluat în 2004 de la Gheorghe Funar un Cluj izolat economic, ale carui singure investiții notabile fusesera în vopsea în roșu, galben și albastru de pe bancile vechi și coșurile de gunoi. Dupa 16 ani, Clujul este…

- Primarul Clujului, Emil Boc, s-a declarat surprins de intrarea în finala a municipiului, înca de la prima participare la competiție, spunând ca acest loc este o recunoaștere a generației tinere de clujeni din domeniile cercetarii și IT, dar și a…

- Comisia Europeana in Romania a anunțat ca orașul Cluj-Napoca a intrat in finala competiției pentru titlul de Capitala Europeana a Inovarii.Știre in curs de actualizare.

- Prima Autostrada recepționata in 2020 Lotul de Autostrada Biharia – Borș cu o lungime de 5,5 kilometri a fost recepționat însa, deschiderea tronsonului din județul Bihor și a noului punct de trecere a frontierei ( dintre România și Ungaria ) Borș 2 se poate face doar luna viitoare…

- Frontul Civic Unit (FCU) a facut apel la un protest anti-COVID in doua orașe din Romania: Cluj-Napoca și București. La Cluj, absolut nimeni nu a ieșit in strada, locul de adunare fiind Piața Unirii, potrivit Cluj24.ro. FCU a luat ființa odata cu protestele din perioada 15-17 mai 2020, care s-au declanșat…

- Organizatorii celor mai mari festivaluri din Romania au anuntat ca evenimentele au fost amanate pentru anul viitor din cauza pandemiei. Neversea, Untold, Electric Castle, Jazz in the Park si Summer Well sunt principalele festivaluri anulate. Cu inima franta, dar cu certitudinea ca luam cea mai buna…

- Primarul Clujului, Emil Boc, este convins ca Festivalul International de Film Transilvania va avea loc chiar si in acest an, insa intr-o formula mai restransa. Boc afiseaza un optimism moderat si in privinta Untold si Electric Castle.