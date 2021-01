VIDEO Incidente la Washington: Poliţia confirmă moartea femeii împuşcate în timpul asaltului asupra Capitoliului O femeie care a fost impuscata in timpul asaltului sustinatorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului a murit, a confirmat politia, conform DPA si AFP. O femeie neidentificata a fost impuscata in momentul in care manifestanti pro-Trump au luat cu asalt miercuri cladirea Capitoliului dupa un miting la care presedintele in exercitiu si-a agitat sustinatorii lansand noi acuzatii fara fundament ca alegerile au fost fraudate si i-a incurajat sa marsaluiasca spre Capitoliu. Politia nu a oferit deocamdata alte detalii despre femeie. Nu este clar inca cine a impuscat-o. Sute de demonstranti au trecut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte republican George W. Bush a condamnat "insurectia" de miercuri de la Capitoliu, spunand ca este demna de o "republica bananiera", relateaza AFP si Reuters. "Este o priveliste dezgustatoare si sfasietoare", a transmis Bush intr-un comunicat, in…

- Cel putin 13 persoane au fost arestate in timpul incidentelor de miercuri de la Capitoliu provocate de sustinatorii lui Donald Trump, a anuntat Politia Metropolitana. Seful politiei, Robert Contee, a declarat: „Putin peste 13 arestari au fost facute. Trebuie sa adaug ceva foarte important…

- O femeie se afla in stare critica dupa ce a fost impuscata in piept in perimetrul Capitoliului din capitala SUA, Washington, a transmis miercuri seara postul CNN, printr-un corespondent special aflat la fața locului.

- Gaze lacrimogene au fost folosite miercuri in rotonda Capitoliului din Washington, dupa patrunderea in cladire a sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump, iar alesii au primit ordin sa-si puna masti de gaz, au declarat doi dintre ei pe Twitter, transmite AFP, potrivit Agerpres.…

- O femeie a fost impuscata in interiorul cladirii Capitoliului, dupa ce sustinatorii lui Donald Trump au intrat cu forta in cladire, transmite The Washington Post.O ambulanta a ajuns in jurul orei locale 15:00 la cladirea Capitoliului, iar unul dintre paramedici s-a auzit spunand ca este vorba despre…

- CNN transmite ca o femeie a fost impușcata in piept și se afla in stare critica, in cursul asedierii Congresului SUA de catre susținatorii lui Donald Trump in ceea ce o parte din presa americana numește „lovitura de stat”. Si agentia EFE a relatat ca cel putin o persoana a fost ranita de glont…

- Gaze lacrimogene au fost folosite miercuri in rotonda Capitoliului din Washington, dupa patrunderea in cladire a sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump, iar alesii au primit ordin sa-si puna masti de gaz, au declarat doi dintre ei pe Twitter, transmite AFP. …

- Atmosfera este deosebit de tensionata in Washington DC. Susținatori ai lui Donald Trump au intrat in cladirea Capitoliului in timp ce acolo trebuia sa se desfașoare ședința pentru certificarea victoriei lui Joe Biden. Poliția este in alerta.