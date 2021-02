Stiri pe aceeasi tema

- Salvare miraculoasa la metrou! O tanara de 15 ani care a sarit pe șine a fast salvata in ultima secunda de cațiva oameni care se aflau miercuri, in stația Dristor 1. Imaginile de la o camera de praveghere au surprins exact moemntul in care fata este trasa de doua persoane din fața metroului…

- Un incident care putea sa se sfarșeasca grav a avut loc astazi la metroul bucureștean la stația Dristor 2! O minora in varsta de 15 ani a fost la un pas de moarte, daca doua persoane aflate pe peron nu ar fi sarit in ajutorul sau. A fost salvata cu doar cateva secunde inaintea de intrarea trenului in…

- O adevarata minune de Craciun. O fetita de opt ani, care atirna de balustrada unui balcon de la etajul 12 al unui bloc de locuit din Capitala, a fost salvata de pompieri. Incidentul a avut loc in jurul orei 15:00, pe strada Romana din sectorul Riscani. Angajatii IGSU au fost alertati de catre vecinii,…

- Asa va arata interiorul statiei de metrou. Va fi o statie supraterana, iar asta inseamna o cladire cu subsol, parter si doua etaje. Linia se va intinde pe o distanta de 1,6 km.„Stația de metrou Tudor Arghezi a primit ordinul de incepere. Are autorizație de construire, are procedura de licitație publica…

- Reprezentantii Metrorex au precizat, referitor la defectiunea produsa luni intre statile Mihai Bravu si Dristor 1, ca, desi a fost inregistrat un trafic crescut de calatori in statiile Mihai Bravu, Timpuri Noi si pe culoarele de corespondenta de la Piata Unirii si Dristor, s-a asigurat indrumarea si…

- Incident grav la metrou luni seara, dupa apariția unei defecțiuni la sine pe segmentul dintre statiile de metrou Mihai Bravu si Dristor 1. In urma acestei probleme aparute, sute de calatori s-au ingramadit pe peroanele neincapatoare ale stației de metrou Dristor 1. Circulația a revenit la normal dupa…

- Metrorex a anuntat ca astazi, in jurul orei 17:00, a avut loc o avarie la metrou: o sina s-a defectat intre statiile Mihai Bravu si Dristor 1. Circulatia trenurilor se desfasoara cu dificultate pe Magistrala 1.

- Un elev care sustinea examenul auto a avut parte de cosmarul vietii lui. Conducatorul auto, care era alaturi de politist, a fost la un pas sa calce cu masina un idivid care s-a aruncat in fata masinii si s-a intins pe o trecere de pietoni. Incidentul a avut loc pe Bulevardul Theodor Pallady din Capitala.…