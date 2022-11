VIDEO Incident la primul meci din Qatar: Un suporter din Ecuador le-a strigat arabilor:„money, money”

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Qatarului, invinsa de Ecuador cu 2-0, duminica, a devenit prima echipa gazda a unei Cupe Mondiale de fotbal care a pierdut meciul sau de debut in competitie, fapt care nu se mai intamplase la cele 21 de editii anterioare, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Duminica, in partida de deschidere…

- In meciul de deschidere al Campionatului Mondial 2022, gazda Qatar nu a stralucit deloc și a fost invinsa de echipa Ecudorului grație lui Enner Valencia. Echipa Ecuadorului i-a invins pe cei din echipa Qatarului cu scorul de 2-0 (2-0), in meciului inaugural al Cupei Mondiale de fotbal din Qatar,…

- Selectionata Ecuadorului a invins echipa Qatarului cu scorul de 2-0 (2-0), in meciului inaugural al Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, duminica seara, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, in Grupa A a competitiei, scrie Agerpres. A marcat: Enner Valencia (16 - penalty, 31).

- A inceput Campionatul Mondial de fotbal 2022. Ecuador invinge in meciul de deschidere, 2-0 cu Qatar Selectionata Ecuadorului a invins echipa Qatarului cu scorul de 2-0 (2-0), in meciului inaugural al Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, duminica seara, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, in Grupa A a competitiei.…

- Selectionata Ecuadorului a invins echipa Qatarului cu scorul de 2-0 (2-0), in meciului inaugural al Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, duminica seara, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, in Grupa A a competitiei.

- Un mesaj pentru fanii fotbalului din partea șefilor europeni din domeniul protecției datelor: aplicațiile Qatarului pentru Cupa Mondiala prezinta un risc masiv de securitate, așa ca nu le descarcați, transmite Politico.

- Cupa Mondiala din Qatar este tot mai aproape, iar astfel suporterii devin tot mai nerabdatori. Fiecare suporter abia asteapta sa isi vada favoritii pe teren, luptand pentru marele trofeu insa oricat de visatori ar fi suporterii de rand, pariorii stiu bine ca nu toate nationalele au sanse sa ridice marele…