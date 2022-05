VIDEO. Incendiu violent lângă Oradea, cu degajări mari de fum Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, la un depozit de instalații sanitare, de langa Oradea. Potrivit ISU Bihor, pompierii intervin cu 7 autospeciale de stingere, 1 autospeciala de intervenție la inalțime, 1 autospeciala de descarcerare și 1 ambulanța SMURD. Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 4.000 mp cu degajari mari de fum. […] The post VIDEO. Incendiu violent langa Oradea, cu degajari mari de fum appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

