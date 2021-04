VIDEO Incendiu puternic în Botoșani. O gospodărie a luat foc O gospodarie din Botoșani a fost cuprinsa de flacari marți dimineața. Zeci de pompieri și voluntari intervin pentru stingerea incendiului. Incendiul a izbucnit, in jurul orei 5.00, la o casa și mai multe anexe din satul Bodeasa, orașul Saveni. La fața locului au ajuns pompierii din Saveni și Dorohoi, cu trei autospeciale cu apa și […] The post VIDEO Incendiu puternic in Botoșani. O gospodarie a luat foc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

