- Pompierii din cadrul Garzii de Interventie Mihailesti au intervenit, joi, pentru stingerea unui incendiu pe un teren viran din localitate, in care au ars peste 150 de kilograme de anvelope si mase plastice, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu. Fii…

- Incendiul izbucnit sambata seara la acoperisul unui bloc de locuinte din Slatina a fost lichidat, echipe de pompieri continuand interventia pentru a indeparta efectele negative, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu, potrivit Agerpres.…

- Un incendiu a izbucnit, luni dupa-amiaza, la acoperisul unui bloc de locuinte din Miercurea Ciuc, insa interventia prompta a echipajelor de pompieri a prevenit extinderea acestuia, au informat reprezentantii Inspectoratului judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita. Fii la curent…

- Un incendiu izbucnit, duminica, la centrul comercial "Casa Afacerilor" din municipiul Roman a distrus marfa din 26 standuri, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, locotenentul Irina Popa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la o anexa a scolii din comuna Perieti in care se afla centrala termica, pompierii intervenind circa 40 de minute pentru lichidarea lui, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu, potrivit Agerpres.…

- Peste 60 de hectare de vegetatie si 20 de hectare de litiera din Malaia, in satul Ciunget, au fost cuprinse de flacari in urma unui incendiu provocat de o ardere de resturi vegetale scapata de sub control, au informat, luni dimineata, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…