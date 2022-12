Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsuflețit al lui Pavel Antov, considerat unul dintre cei mai bogați aleși din Rusia, a fost gasit intr-o balta de sange in fața unui hotel din India. Moartea lui Antov, care a criticat razboiul purtat de Vladimir Putin impotriva Ucrainei, survine la doua zile dupa cea a unui prieten.

- Un magnat rus al carnaților implicat in politica, care a criticat in trecut invazia ruseasca a Ucrainei, a murit dupa ce a cazut de la etajul trei al unui hotel de lux din India, informeaza The Telegraph.

- Politicianul și miliardarul rus Pavel Antov „a cazut” de la balconul unui hotel de la etajul 3 și a murit. Prietenul lui a murit cu cateva zile inainte la același hotel. Consulatul Rusiei in India a anunțat deja moartea ca sinucidere. Antov a criticat invazia Ucrainei de catre Putin. Pavel Antov a fost…

- Pavel Antov, deputat al Adunarii Legislative a Regiunii Vladimir, a murit la varsta de 65 de ani. Acest lucru a fost raportat pe site-ul legislativului. O sursa TASS a spus ca deputatul a murit in timpul vacanței in India.

- O racheta a fost descoperita, luni, intr-o livada, din apropierea orasului Briceni, din nordul Republicii Moldova, foarte aproape de granița cu Ucraina și Romania, relateaza deschide.md. Racheta a cazut in apropierea orasului Briceni, din nordul tarii, dupa valul intensiv de bombardamente rusesti care…

- Cel putin 437 de copii ucraineni au fost ucisi in urma invaziei Rusiei, a anuntat sambata Procuratura Generala a Ucrainei, citata de Reuters. Peste 837 de copii au fost raniti, un numar despre care oficialii ucraineni afirma ca „nu este definitiv”, deoarece inca verifica informatii din zonele de lupta…

- Anatoli Karpov a cerut ca Rusia sa incheie razboiul din Ucraina și, acum, se afla in coma, la spital, dupa ce a suferit mai multe rani grave la cap. De la inceputul razboiului, mai mulți ruși au murit in condiții suspecte sau au fost victimele unor accidente dubioase. Anatoli Karpov, in varsta de 71…

- Anatoli Karpov a cerut ca Rusia sa incheie razboiul din Ucraina și, acum, se afla in coma, la spital, dupa ce a suferit mai multe rani grave la cap. De la inceputul razboiului, mai mulți ruși au murit in condiții suspecte sau au fost victimele unor accidente dubioase. Anatoli Karpov, in varsta de 71…