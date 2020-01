Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care era internat intr-un spital din Barcelona a decedat miercuri, in urma ranilor suferite in urma exploziei. In aceeasi zi a fost descoperit trupul neinsuflețit al unui angajat care initial fusese dat disparut. Incendiul a fost stins, iar cei mai mulți dintre raniți au suferit arsuri.…

- Miercuri, au loc mai multe percheziții la primariile din localitațile Cozieni, Glodeanu Siliștea, Glodeanu Sarat și Amaru. Autoritațile de aici ar fi achiziționat materiale pentru locuri de joaca ori servicii pentru amenajare, dar și produse pentru servicii de salubrizare saupraevaluate sau doar in…

- Dupa trei ani de pauza, programul prin care persoanele nevoiașe primesc alimente de la Uniunea Europeana, se reia in sfarșit. Astazi, la Buzau, buzoienii ale caror nume de familie au inițialele A și B sunt așteptați la depozitul de langa Sala Sporturilor pentru a-și ridica pachetele. Ajutoare vor primi…

- Luminile de Craciun se vor aprinde pe 1 Decembrie, odata cu inaugurarea Targului de Craciun din Piata Dacia. Concertul de Ziua Nationala va incepe la ora 16.00, capul de afis al spectacolului fiind concertul Nicoletei Nuca.

- Traficul rutier pe Calea Eroilor din Buzau a fost restrictionat pana la orele pranzului. Aici a avut loc repetitia generala a militarilor buzoieni care vor participa la ceremoniile dedicate sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei.

- Pregatirile pentru impodobirea orașului de sarbatori sunt pe ultima suta de metri. Autoritațile municipiului au anunțat programul lunii decembrie și promit nenumarate surprize celor care vor participa la activitați. Luminile de Craciun se vor aprinde pe 1 Decembrie, odata cu inaugurarea Targului de…

- Grupul a sosit pe aeroportul din Frankfurt sambata seara, cu o cursa aviatica din Erbil, Irak. Ei s-au aflat inainte de aceasta in nordul Siriei, a anuntat politia federala germana. Autoritatile din landul Hesse din vestul Germaniei se vor ocupa de acum de acest caz, a precizat politia federala.Acesta…

- Pretul reglementat al gazelor ar putea creste cu circa 9 10 de la 1 aprilie 2020, daca va intra in vigoare calendarul de liberalizare pe care il pregatesc autoritatile romane, potrivit unor surse din sectorul energetic, scrie Agerpres.Noul calendar de liberalizare agreat de autoritatile romane si Comisia…