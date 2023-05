Stiri pe aceeasi tema

- Caz incredibil in magazinul Carrefour Colentina, unde clienții au filmat o pisica neagra care se infrupta cu nesaț dintr-o caserola de carne de pui. S-a intamplat in ziua de 1 mai, intr-o zona de case, iar imaginile s-au viralizat pe rețelele sociale. Reprezentanții Carrefour susțin ca incidentul a…

- Videoclipul a fost postat de un client pe rețelele sociale. In imagini se vede cum pisica pare sa cotrobaie printre caserolele de carne și sa adulmece fiecare produs in parte.Nici macar atunci cand o persoana se apropie de ea, pisica nu pare intimidata și continua sa stea liniștita pe raftul de mancare.

- Un struț care a scapat dintr-o mașina care-l trasporta spre București s-a plimbat nestingherit pe strazile din Gaești, județul Dambovița. Șoferii care circulau pe o strada aglomerata din Gaești, județul Dambovița, au avut parte de o surpriza. Mai exact, au observat un struț care s-a plimbat agale printre…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a ajuns miercuri la București, aceasta fiind prima sa deplasare oficiala in strainatate de la preluarea mandatului. Seful Guvernului de la Chisinau a fost primit, la ora 9.30, la Palatul Victoria, de prim-ministrul Nicolae Ciuca. Nicolae Ciuca si Dorin Recean…

- Ministerul ucrainean al Infrastructurii a anunțat recent ca adancimea Canalului Bastroe a crescut de la 3,9 la 6,5 m, ”o mare oportunitate pentru capacitatea fluviala a Dunarii”, desi Ambasada Ucrainei la Bucuresti a sustinut ca este vorba doar despre lucrari de intretinere a caii navigabile. In acest…

- Doi tineri din București care au furat in 15 secunde o bicicleta dintr-un spațiu special amenajat, intr-o stație de autobuz din sectorul 6, au fost prinși de polițiști in civil in doar 6 secunde de la comiterea furtului. Imaginile de pe camerele de supraveghere au devenit virale in mediul online. …