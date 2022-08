Stiri pe aceeasi tema

- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a dat publicitații imagini cu lansarea in spațiu a tancurilor rusești. The General Staff of the Armed Forces of #Ukraine has published epic footage of the launch of #Russian tankers into space. pic.twitter.com/VojOqi0ZCt — NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2022…

- Prim-ministrul Finlandei este pe prima pagina a ziarelor dupa ce un videoclip cu petrecerea ei a fost difuzat joi de presa finlandeza. Sanna Marin a mai fost criticata pentru ca a participat la prea multe festivaluri de muzica și a cheltuit prea mulți bani pe petreceri in loc sa conduca țara. Criticii…

- Videoclipul unui cangur care incearca sa intre in ambasada Rusiei, filmat de un diplomat, devine viral pe Twitter. Animalul a incercat sa treaca prin porțile din fața a complexului ambasadei joi, a eșuat și a incercat din nou și apoi a renunțat. Internauții au gasit prilejul de a comenta faptul ca…

- La ZSL London Zoo, cel mai vechi parc zoologic din lume deschis in scopuri de cercetare, inființat in 1828, in spațiul destinat crocodilului siamez, specie aflata pe cale de dispariție, a fost pusa o geanta din piele de crocodil. Maimuțele, pinguinii și leii sunt doar cateva dintre animalele pe care…

- Agenția Nexta a postat pe Twitter un videoclip in care se menționeaza ironic ca ”folosirea armelor biologice a avut succes: Putin a fost atacat de țanțarii de lupta ucraineni.” Liderul rus este surprins intr-o ipostaza inedita, indepartand țanțarii care nu-i dadeau pace, atacandu-i fața. Intrucat iși…

- Agenția Nexta a postat pe Twitter un videoclip in care se menționeaza ca ”folosirea armelor biologice a avut succes: Putin a fost atacat de țanțarii de lupta ucraineni.” Oficialul rus este surprins intr-o ipostaza inedita, indepatand țanțarii care nu-i dadeau pace, atacandu-i fața. Intrucat iși folosețte…

- Armata SUA a suspendat un general in rezerva cu trei stele din rolul de consultant, dupa ce o postare pe retelele sociale care a aparut sub numele sau a luat in deradere sprijinul Primei Doamne Jill Biden pentru dreptul la avort, scrie New York Post. „De aproape 50 de ani, femeile au dreptul sa ia […]…

- Autoritațile din Neamț vor montarea unui pod de campanie militar peste Siret, amplasat in amonte de podul distrus, pentru a veni in ajutorul oamenilor din localitațile limitrofe, precum si pentru accesul autospecialelor de interventie in zona. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a emis…