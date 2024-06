Un primar din Gorj în centrul unui scandal Un primar din Gorj in centrul unui scandal dupa ce ar fi lovit cu mașina o tanara care susține AUR. The post Un primar din Gorj in centrul unui scandal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

