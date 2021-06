Stiri pe aceeasi tema

- "Cu toate ca iarna pare ca s-a instalat definitiv in zona alpina, continuam eforturile pentru deszapezirea Transfagarasanului. Indiferent de conditiile meteo intervenim cu excavatoare, incarcatoare si freze pentru indepartarea stratului de zapada care pe alocuri depaseste si 7-8 metri", au transmis,…

- Imagini spectaculoase pe Transfagarasan, Romania. Drumarii din județul Brasov au intervenit miercuri, 26 mai, pentru deszapezirea stratului de zapada care depaseste 6 metri. Din aceasta cauza, drumarii au actionat cu un excavator pentru inlaturarea zapezii. Potrivit Directiei Regionale de Drumuri si…

- Imagini spectaculoase pe Transfagarașan. Drumarii din Brașov care intervin pentru deszapezirea drumului au postat miercuri fotografii și filmulețe din zone in care stratul de zapada depașește 6 metri. Din aceasta cauza, ei acționeaza cu excavator pentru inlaturarea zapezii. Potrivit Direcției…

- Drumarii continua deszapezirea pe Transfagarasan, cu partea cea mai dificila. Utilajele au ajuns pe serpentinele de sub Balea Lac, unde stratul de zapada masoara 6 metri. ”Deszapezirea Transfagarasanului a ajuns in zona «critica». Pe serpentinele de sub Balea Lac stratul de zapada depaseste…

- Drumarii au inceput, joi, deszapezirea portiunii dintre Balea Cascada si Balea Lac, de pe DN 7C Transfagarasan, unde, in unele locuri, zapada depaseste 6 metri grosime, a anuntat Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. "A inceput operatiunea de deszapezire a partii nordice…

